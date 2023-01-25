Коли Франція розпочне передачу легких танків AMX10-RC Україні: названо терміни

Франція планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC вже у лютому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу France 5 заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - заявив міністр.
За його словами, Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з безпекових причин.
Лекорню уточнив, що про терміни та кількість поставок говорять з обережністю, оскільки Росія може завдати ударів по логістичним ланцюжкам.
Нагадаємо, на початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.
Більш детально про французькі колісні танки, які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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