Коли Франція розпочне передачу легких танків AMX10-RC Україні: названо терміни

"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - заявив міністр.

За його словами, Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з безпекових причин.

Лекорню уточнив, що про терміни та кількість поставок говорять з обережністю, оскільки Росія може завдати ударів по логістичним ланцюжкам.