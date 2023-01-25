Когда Франция начнет передачу легких танков AMX10-RC Украине: названы сроки

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - заявил министр.

По его словам, Франция не называет конкретное количество техники, которое планируется передать Украине, по причинам безопасности.

Лекорню уточнил, что о сроках и количестве поставок говорят с осторожностью, поскольку Россия может нанести удары по логистическим цепочкам.