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Коли Фінляндія офіційно стане членом НАТО: глава МЗС назвав можливі терміни

Фото: Пекка Хаавісто, глава МЗС Фінляндії (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Іван Носальський

Планується, що фінальні кроки до членства в НАТО Фінляндії будуть здійснені протягом найближчих двох тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

За його словами, "фінал" шляху Фінляндії до НАТО має розпочатися з відправлення Туреччиною документа про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься у Держдепі США. Після цього американці проінформують генсека Альянсу Єнса Столтенберга, і він направить офіційне запрошення до НАТО Фінляндії.

"Це може статися будь-якого дня. Якщо мені потрібно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо це відправлення документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО.

Після цьогорішення турецького законодавчого органу затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

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