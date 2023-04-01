Коли Фінляндія офіційно стане членом НАТО: глава МЗС назвав можливі терміни

Планується, що фінальні кроки до членства в НАТО Фінляндії будуть здійснені протягом найближчих двох тижнів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.
За його словами, "фінал" шляху Фінляндії до НАТО має розпочатися з відправлення Туреччиною документа про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься у Держдепі США. Після цього американці проінформують генсека Альянсу Єнса Столтенберга, і він направить офіційне запрошення до НАТО Фінляндії.
"Це може статися будь-якого дня. Якщо мені потрібно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо це відправлення документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО.
Після цьогорішення турецького законодавчого органу затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.