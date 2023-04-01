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Когда Финляндия официально станет членом НАТО: глава МИД назвал возможные сроки

Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Иван Носальский

Планируется, что финальные шаги к членству в НАТО Финляндии будут совершены в течение двух ближайших недель.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, "финал" пути Финляндии в НАТО должен начаться с отправки Турцией документа о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепе США. После этого американцы проинформируют генсека Альянса Йенса Столтенберга, и он направит официальное приглашение в НАТО Финляндии.

"Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончатеьные шаги в НАТО", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Турции ратифицировал членство Финляндии в НАТО.

После этого решение турецкого законодательного органа утвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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