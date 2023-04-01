Когда Финляндия официально станет членом НАТО: глава МИД назвал возможные сроки

Планируется, что финальные шаги к членству в НАТО Финляндии будут совершены в течение двух ближайших недель.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По его словам, "финал" пути Финляндии в НАТО должен начаться с отправки Турцией документа о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепе США. После этого американцы проинформируют генсека Альянса Йенса Столтенберга, и он направит официальное приглашение в НАТО Финляндии.
"Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончатеьные шаги в НАТО", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Турции ратифицировал членство Финляндии в НАТО.
После этого решение турецкого законодательного органа утвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.