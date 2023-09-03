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Коли F-16 почнуть захищати українське небо: оцінка Резнікова

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Винищувачі F-16 можуть почати літати в українському небі вже навесні наступного року.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі - вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", - пояснив міністр. 

F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодились провести навчання для наших пілотів на винищувачах F-16. Зокрема США підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ розпочнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо про  домовленості щодо передачі західних винищувачів. Щонайменше 61 літак погодились надати Нідерланди, Данія та Норвегія. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, вже готова розпочати льотні тренування.

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F-16