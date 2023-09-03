RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда F-16 начнут защищать украинское небо: оценка Резникова

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Истребители F-16 могут начать летать в украинском небе уже весной следующего года.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", - пояснил министр. 

F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести учения для наших пилотов на истребителях F-16. В частности США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ начнут тренировки на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренности о передаче западных истребителей. По меньшей мере 61 самолет согласились предоставить Нидерланды, Дания и Норвегия. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, уже готова начать летные тренировки.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16