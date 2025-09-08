Коли Єврокомісія представить новий пакет санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися терміни

Санкції проти Росії

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.

Очікується, що він разом із командою експертів зустрінеться з американськими колегами для обговорення нових обмежень проти РФ.

За інформацією західних ЗМІ, за допомогою нового пакета санкцій Євросоюз планує вдарити по російській енергетиці, криптобіржах і системах платежів.

При цьому частину заходів Брюссель хотів узгодити з Вашингтоном.