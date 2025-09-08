Когда Еврокомиссия представит новый пакет санкций против РФ: СМИ узнали сроки

Санкции против России

Напомним, сегодня, 8 сентября, стало известно, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон.

Ожидается, что он вместе с командой экспертов встретится с американскими коллегами для обсуждения новых ограничений против РФ.

По информации западных СМИ, при помощи нового пакета санкций Евросоюз планирует ударить по российской энергетике, криптобиржам и системам платежей.

При этом часть мер Брюссель хотел согласовать с Вашингтоном.