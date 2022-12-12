Коли ЄС може погодити новий пакет санкцій проти Росії: відповідь Бореля

Про це заявив у понеділок, 12 грудня, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, додавши, що це не буде простим завданням.

"Міністри не досягли домовленості, але я сподіваюся, що цього тижня буде досягнуто", - сказав він журналістам після зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі.

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ усе ще перебуває на етапі узгодження, і головний європейський дипломат сподівається, за його словами, що успіху вдасться досягти на цьому тижні.

"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив Боррель.