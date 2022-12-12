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Коли ЄС може погодити новий пакет санкцій проти Росії: відповідь Бореля

Фото: верховний представник ЄС за питань зовнішньої політики Жозеп Боррель (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Євросоюз поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думку з низки питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на finance.yahoo.com.

Про це заявив у понеділок, 12 грудня, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, додавши, що це не буде простим завданням.

"Міністри не досягли домовленості, але я сподіваюся, що цього тижня буде досягнуто", - сказав він журналістам після зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі.

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ усе ще перебуває на етапі узгодження, і головний європейський дипломат сподівається, за його словами, що успіху вдасться досягти на цьому тижні.

"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, 7 грудня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила підготовлені пропозиції для дев’ятого пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, цей пакет доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з РФ через море, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7. Проте поки що переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут.

Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакету санкцій щодо Росії. Представлені в документі обмеження попередньо містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

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ЕвросоюзЖозеп Боррель