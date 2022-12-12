Когда ЕС может согласовать новый пакет санкций против России: ответ Бореля

Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, добавив, что это не будет простой задачей.

"Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе будет достигнуто", - сказал он журналистам после встречи со своими коллегами в Брюсселе.

Новый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится на этапе согласования, и главный европейский дипломат надеется, по его словам, что успеха удастся достичь на этой неделе.

"Я думал, что в это утро мы могли бы одобрить начало работы над санкциями, но это не тот случай. Возможно, до конца дня", - отметил Боррель.