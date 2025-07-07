Коли "Динамо" і "Шахтар" стартують в УПЛ-2025/26: точні дати та час усіх матчів першого туру

Старт сеону - в Ковалівці

Перший стартовий свисток сезону прозвучить у Ковалівці, де 1 серпня о 15:30 місцевий "Колос" розпочне матч з криворізьким "Кривбасом". У той же день, але о 18:00, у Львові місцевий "Рух" прийматиме одного з новачків УПЛ – "Полтаву".

У суботу, 2 серпня, о 15:30 в боротьбу вступить чемпіон – київське "Динамо", яке на виїзді буде протистояти рівненському "Вересу". В цей же день, о 18:00 луганська "Зоря" зіграє з черкаським ЛНЗ.

Три поєдинки заплановані на неділю, 3 серпня. Спочатку, о 13:00 дебютант еліти "Кудрівка" зіграє з віце-чемпіонами – "Олександрією". Потім, о 15:30, ще один новачок – "Епіцентр" матиме суворий іспит з донецьким "Шахтарем".

А о 18:00 стартує центральний поєдинок туру: "Карпати" – "Полісся". Нагадаємо, що на фініші минулого сезону львів'яни програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирців у кваліфікацію Ліги конференцій.

Останній матч стартового туру відбудеться у понеділок, 4 серпня, о 18:00. Харківський "Металіст 1925", що повернувся в УПЛ після річної відсутності, прийме столичну "Оболонь".

Перелік матчів 27-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 серпня

15:30, "Колос" – "Кривбас"

18:00, "Рух" – "Полтава"

Субота, 2 серпня

15:30, "Верес" – "Динамо"

18:00, "Зоря" – ЛНЗ

Неділя, 3 серпня

13:00, "Кудрівка" – "Олександрія"

15:30, "Епіцентр" – "Шахтар"

18:00, "Карпати" – "Полісся"

Понеділок, 4 серпня

18:00, "Металіст 1925" – "Оболонь"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.