Когда "Динамо" и "Шахтер" стартуют в УПЛ-2025/26: точные даты и время всех матчей первого тура

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей первого тура чемпионата-2025/26. Турнир стартует в пятницу, 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Первый стартовый свисток сезона прозвучит в Ковалевке, где 1 августа в 15:30 местный "Колос" начнет матч с криворожским "Кривбассом". В тот же день, но в 18:00, во Львове местный "Рух" будет принимать одного из новичков УПЛ - "Полтаву".
В субботу, 2 августа, в 15:30 в борьбу вступит чемпион - киевское "Динамо", которое на выезде будет противостоять ровенскому "Вересу". В этот же день, в 18:00 луганская "Заря" сыграет с черкасским ЛНЗ.
Три поединка запланированы на воскресенье, 3 августа. Сначала, в 13:00 дебютант элиты "Кудривка" сыграет с вице-чемпионами - "Александрией". Затем, в 15:30, еще один новичок - "Эпицентр" будет иметь строгий экзамен с донецким "Шахтером".
А в 18:00 стартует центральный поединок тура: "Карпаты" - "Полесье". Напомним, что на финише прошлого сезона львовяне проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирцев в квалификацию Лиги конференций.
Последний матч стартового тура состоится в понедельник, 4 августа, в 18:00. Харьковский "Металлист 1925", вернувшийся в УПЛ после годичного отсутствия, примет столичную "Оболонь".
Перечень матчей 27-го тура УПЛ
Пятница, 1 августа
Суббота, 2 августа
Воскресенье, 3 августа
Понедельник, 4 августа
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Ранее мы писали, что киевское "Динамо" находится в топе квалификации ЛЧ, а "Шахтер" - далеко позади.
Также стал известен состав донецкого "Шахтера" на первые матчи в Лиге Европы.