Когда "Динамо" и "Шахтер" стартуют в УПЛ-2025/26: точные даты и время всех матчей первого тура

Старт сеона - в Ковалевке

Первый стартовый свисток сезона прозвучит в Ковалевке, где 1 августа в 15:30 местный "Колос" начнет матч с криворожским "Кривбассом". В тот же день, но в 18:00, во Львове местный "Рух" будет принимать одного из новичков УПЛ - "Полтаву".

В субботу, 2 августа, в 15:30 в борьбу вступит чемпион - киевское "Динамо", которое на выезде будет противостоять ровенскому "Вересу". В этот же день, в 18:00 луганская "Заря" сыграет с черкасским ЛНЗ.

Три поединка запланированы на воскресенье, 3 августа. Сначала, в 13:00 дебютант элиты "Кудривка" сыграет с вице-чемпионами - "Александрией". Затем, в 15:30, еще один новичок - "Эпицентр" будет иметь строгий экзамен с донецким "Шахтером".

А в 18:00 стартует центральный поединок тура: "Карпаты" - "Полесье". Напомним, что на финише прошлого сезона львовяне проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирцев в квалификацию Лиги конференций.

Последний матч стартового тура состоится в понедельник, 4 августа, в 18:00. Харьковский "Металлист 1925", вернувшийся в УПЛ после годичного отсутствия, примет столичную "Оболонь".

Перечень матчей 27-го тура УПЛ

Пятница, 1 августа

15:30, "Колос" - "Кривбасс"

18:00, "Рух" - "Полтава"

Суббота, 2 августа

15:30, "Верес" - "Динамо"

18:00, "Заря" - ЛНЗ

Воскресенье, 3 августа

13:00, "Кудривка" - "Александрия"

15:30, "Эпицентр" - "Шахтер"

18:00, "Карпаты" - "Полесье"

Понедельник, 4 августа

18:00, "Металлист 1925" - "Оболонь"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.