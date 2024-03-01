Коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію: що кажуть у Раді

Якщо говорити про терміни, то, за його словами, орієнтовно наступного понеділка, 4 березня, секретаріат має підготувати порівняльну таблицю цього законопроекту. І далі, починаючи з 5-6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення і до врахування або відхилення цих законодавчих поправок за участі нардепыв, які їх подавали.

"Оптимістично - що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично - до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроект на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарія до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні", - зазначив Веніславський.

До документу внесли понад 4 тисячі поправок

Як додав нардеп, в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки щонайменше від початку повномасштабного вторгнення ще не було такої кількості поправок.

"Тому було ухвалене рішення всі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад 4 тисяч поправок ми отримали 16 блоків з ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в інші редакції тощо", - каже Веніславський.

Наразі, за його даними, комітет пройшов усі 16 блоків.

"Ми працювали чотири дні, від понеділка по четвер включно. Зараз я прийшов з засідання комітету, на якому ми фіналізували і розглянули перехідні та прикінцеві положення законопроекту. Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули і підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю з законодавчими пропозиціями, які були об'єднані в ці 16 блоків. Тоді ми зможемо значно швидше відхилити чи схвалити ті чи інші поправки", - додав нардеп.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.