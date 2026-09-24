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Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона змінилася

12:50 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

День святого Миколая - важливий для всіх християн, адже нагадує про людяність, добро та милосердя. Проте коли відзначати це свято цього року - краще перевірити вже зараз.

Докладніше про те, чому змінилась дата свята й коли відзначати його у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як і чому змінилась дата свята

Впродовж історії на території України діяли різні церковні календарі:

  • юліанський - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери);
  • григоріанський - запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII;
  • новоюліанський - розроблений у 1923 році сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем.

Проте в цілому українська Церква мала здебільшого юліанське літочислення (яке стало одним з елементів російської церковної традиції).

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, який вважається:

  • більш досконалим, ніж юліанський;
  • більш точним (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята - ті, які мають сталі, нерухомі дати - змістились на 13 днів раніше.

Не виключенням став і День святого Миколая.

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Коли День святого Миколая у 2026 році

Сьогодні новоюліанським календарем послуговується більшість церковних парафій України.

Раніше, за "старим" стилем (або ж за юліанським календарем), День святого Миколая відзначали традиційно 19 грудня.

Тепер же, після переходу ПЦУ на "новий" стиль, свято змістилось і припадає на 6 грудня.

"Відтепер вшановуватимемо святителя Миколая 6 грудня, за новоюліанським календарем, разом із більшістю Помісних Православних Церков", - повідомили раніше у прес-службі ПЦУ.

День святого Миколая у 2026 році за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Варто зауважити також, що у 2026 році свято припадає на неділю.

Саме в цей день ПЦУ буде вшановувати пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських і чудотворця.

Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.

Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.

Читайте також про головні свята вересня за календарем ПЦУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.

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