Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона змінилася

Як і чому змінилась дата свята

Впродовж історії на території України діяли різні церковні календарі:

юліанський - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери);

- запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери); григоріанський - запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII;

- запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII; новоюліанський - розроблений у 1923 році сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем.

Проте в цілому українська Церква мала здебільшого юліанське літочислення (яке стало одним з елементів російської церковної традиції).

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, який вважається:

більш досконалим, ніж юліанський;

більш точним (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята - ті, які мають сталі, нерухомі дати - змістились на 13 днів раніше.

Не виключенням став і День святого Миколая.

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Коли День святого Миколая у 2026 році

Сьогодні новоюліанським календарем послуговується більшість церковних парафій України.

Раніше, за "старим" стилем (або ж за юліанським календарем), День святого Миколая відзначали традиційно 19 грудня.

Тепер же, після переходу ПЦУ на "новий" стиль, свято змістилось і припадає на 6 грудня.

"Відтепер вшановуватимемо святителя Миколая 6 грудня, за новоюліанським календарем, разом із більшістю Помісних Православних Церков", - повідомили раніше у прес-службі ПЦУ.

День святого Миколая у 2026 році за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Варто зауважити також, що у 2026 році свято припадає на неділю.

Саме в цей день ПЦУ буде вшановувати пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських і чудотворця.

Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.