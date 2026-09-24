Когда День святого Николая в 2026 году: точная дата и почему она изменилась

День святого Николая - важен для всех христиан, ведь напоминает о человечности, добре и милосердии. Однако когда отмечать этот праздник в этом году - лучше проверить уже сейчас.
Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и когда отмечать его в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
На протяжении истории на территории Украины действовали разные церковные календари:
Однако в целом украинская Церковь имела в основном юлианское летоисчисление (которое стало одним из элементов российской церковной традиции).
С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, который считается:
Из-за этого все "непереходящие" праздники - те, которые имеют постоянные, неподвижные даты - сместились на 13 дней раньше.
Не исключением стал и День святого Николая.
Сегодня новоюлианским календарем пользуется большинство церковных приходов Украины.
Раньше, по "старому" стилю (или же по юлианскому календарю), День святого Николая отмечали традиционно 19 декабря.
Теперь же, после перехода ПЦУ на "новый" стиль, праздник сместился и приходится на 6 декабря.
"Отныне будем чествовать святителя Николая 6 декабря, по новоюлианскому календарю, вместе с большинством Поместных Православных Церквей", - сообщили ранее в пресс-службе ПЦУ.
Следует отметить также, что в 2026 году праздник приходится на воскресенье.
Именно в этот день ПЦУ будет чествовать память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.
Напомним, ранее протоиерей ПЦУ рассказал, кому в Украине переход на "новый" церковный календарь дался легче всего.
Кроме того, мы объясняли, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.
Читайте также о главных праздниках сентября по календарю ПЦУ.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный новоюлианский календарь 2026, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ, Wikipedia.