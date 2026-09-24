ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона змінилася

12:50 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона змінилася Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

День святого Миколая - важливий для всіх християн, адже нагадує про людяність, добро та милосердя. Проте коли відзначати це свято цього року - краще перевірити вже зараз.

Докладніше про те, чому змінилась дата свята й коли відзначати його у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як і чому змінилась дата свята

Впродовж історії на території України діяли різні церковні календарі:

  • юліанський - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери);
  • григоріанський - запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII;
  • новоюліанський - розроблений у 1923 році сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем.

Проте в цілому українська Церква мала здебільшого юліанське літочислення (яке стало одним з елементів російської церковної традиції).

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, який вважається:

  • більш досконалим, ніж юліанський;
  • більш точним (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята - ті, які мають сталі, нерухомі дати - змістились на 13 днів раніше.

Не виключенням став і День святого Миколая.

Читайте також: Відомий кожному українцю: ким насправді був святий Миколай

Коли День святого Миколая у 2026 році

Сьогодні новоюліанським календарем послуговується більшість церковних парафій України.

Раніше, за "старим" стилем (або ж за юліанським календарем), День святого Миколая відзначали традиційно 19 грудня.

Тепер же, після переходу ПЦУ на "новий" стиль, свято змістилось і припадає на 6 грудня.

"Відтепер вшановуватимемо святителя Миколая 6 грудня, за новоюліанським календарем, разом із більшістю Помісних Православних Церков", - повідомили раніше у прес-службі ПЦУ.

Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона зміниласяДень святого Миколая у 2026 році за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Варто зауважити також, що у 2026 році свято припадає на неділю.

Саме в цей день ПЦУ буде вшановувати пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських і чудотворця.

Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.

Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.

Читайте також про головні свята вересня за календарем ПЦУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПЦУ День Святого Николая ритуалы Церковний календар Традиції Подарунки Священики Вірування
Новини
Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати
Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі