Коли День святого Миколая у 2026 році: точна дата й чому вона змінилася
День святого Миколая - важливий для всіх християн, адже нагадує про людяність, добро та милосердя. Проте коли відзначати це свято цього року - краще перевірити вже зараз.
Докладніше про те, чому змінилась дата свята й коли відзначати його у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як і чому змінилась дата свята
Впродовж історії на території України діяли різні церковні календарі:
- юліанський - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери);
- григоріанський - запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII;
- новоюліанський - розроблений у 1923 році сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем.
Проте в цілому українська Церква мала здебільшого юліанське літочислення (яке стало одним з елементів російської церковної традиції).
З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, який вважається:
- більш досконалим, ніж юліанський;
- більш точним (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.
Через це всі "неперехідні" свята - ті, які мають сталі, нерухомі дати - змістились на 13 днів раніше.
Не виключенням став і День святого Миколая.
Коли День святого Миколая у 2026 році
Сьогодні новоюліанським календарем послуговується більшість церковних парафій України.
Раніше, за "старим" стилем (або ж за юліанським календарем), День святого Миколая відзначали традиційно 19 грудня.
Тепер же, після переходу ПЦУ на "новий" стиль, свято змістилось і припадає на 6 грудня.
"Відтепер вшановуватимемо святителя Миколая 6 грудня, за новоюліанським календарем, разом із більшістю Помісних Православних Церков", - повідомили раніше у прес-службі ПЦУ.
День святого Миколая у 2026 році за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Варто зауважити також, що у 2026 році свято припадає на неділю.
Саме в цей день ПЦУ буде вшановувати пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських і чудотворця.
Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.
Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.