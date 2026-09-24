Когда День святого Николая в 2026 году: точная дата и почему она изменилась

День святого Николая - важен для всех христиан, ведь напоминает о человечности, добре и милосердии. Однако когда отмечать этот праздник в этом году - лучше проверить уже сейчас.

Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и когда отмечать его в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как и почему изменилась дата праздника

На протяжении истории на территории Украины действовали разные церковные календари:

юлианский - введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры);

- введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры); григорианский - введенный 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII;

- введенный 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII; новоюлианский - разработанный в 1923 году сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем.

Однако в целом украинская Церковь имела в основном юлианское летоисчисление (которое стало одним из элементов российской церковной традиции).

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, который считается:

более совершенным, чем юлианский;

более точным (более близким к астрономическим событиям), чем григорианский.

Из-за этого все "непереходящие" праздники - те, которые имеют постоянные, неподвижные даты - сместились на 13 дней раньше.

Не исключением стал и День святого Николая.

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Когда День святого Николая в 2026 году

Сегодня новоюлианским календарем пользуется большинство церковных приходов Украины.

Раньше, по "старому" стилю (или же по юлианскому календарю), День святого Николая отмечали традиционно 19 декабря.

Теперь же, после перехода ПЦУ на "новый" стиль, праздник сместился и приходится на 6 декабря.

"Отныне будем чествовать святителя Николая 6 декабря, по новоюлианскому календарю, вместе с большинством Поместных Православных Церквей", - сообщили ранее в пресс-службе ПЦУ.

День святого Николая в 2026 году по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info/ru/tserkva/kalendar)

Следует отметить также, что в 2026 году праздник приходится на воскресенье.

Именно в этот день ПЦУ будет чествовать память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.

Напомним, ранее протоиерей ПЦУ рассказал, кому в Украине переход на "новый" церковный календарь дался легче всего.