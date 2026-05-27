Коли День Києва у 2026 році? У КМДА назвали дату та розповіли про традиції свята

Головне: Точна дата: У 2026 році День Києва офіційно відзначатимуть у неділю, 31 травня.

День Києва щороку святкують в останню неділю травня. Цьогоріч - 31 травня. Водночас святкові заходи у столиці зазвичай тривають кілька днів - від трьох до п’яти - напередодні самої дати.

Як з’явилося свято

Традиція святкування Дня Києва з’явилася відносно недавно.

Вперше масштабні урочистості провели у 1982 році, коли столиця святкувала своє 1500-річчя. Тоді святкові заходи організували в останні вихідні травня.

Свято настільки сподобалося киянам, що вже у 1987 році День Києва офіційно закріпили як міське свято. Ідею відзначати його саме в останню неділю травня запропонував журналіст В’ячеслав Лашук.

Які традиції пов’язані з Днем Києва

За роки існування свята у Києві сформувались власні традиції святкування. Зокрема, у ці дні у столиці зазвичай проводять:

спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами";

міжнародні велозмагання;

фестивалі;

виставки квітів;

регати;

турніри з різних видів спорту;

концерти та театральні вистави.

Окремо однією з найвідоміших традицій стали вернісажі на Андріївському узвозі, які проводять ще з 1984 року. Також у ботанічних садах та на Співочому полі традиційно відкривають виставки весняних квітів.