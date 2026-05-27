Коли День Києва у 2026 році? У КМДА назвали дату та розповіли про традиції свята

Уже наприкінці травня у столиці традиційно відзначатимуть День Києва. У 2026 році свято припадає на 31 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
День Києва щороку святкують в останню неділю травня. Цьогоріч - 31 травня. Водночас святкові заходи у столиці зазвичай тривають кілька днів - від трьох до п’яти - напередодні самої дати.
Традиція святкування Дня Києва з’явилася відносно недавно.
Вперше масштабні урочистості провели у 1982 році, коли столиця святкувала своє 1500-річчя. Тоді святкові заходи організували в останні вихідні травня.
Свято настільки сподобалося киянам, що вже у 1987 році День Києва офіційно закріпили як міське свято. Ідею відзначати його саме в останню неділю травня запропонував журналіст В’ячеслав Лашук.
За роки існування свята у Києві сформувались власні традиції святкування. Зокрема, у ці дні у столиці зазвичай проводять:
Окремо однією з найвідоміших традицій стали вернісажі на Андріївському узвозі, які проводять ще з 1984 року. Також у ботанічних садах та на Співочому полі традиційно відкривають виставки весняних квітів.
РБК-Україна раніше розповідало, що до Дня Києва 30-31 травня у столиці проведуть серію безкоштовних екскурсій. Для киян і туристів підготували прогулянки Старим Києвом, Подолом, Михайлівським Золотоверхим та Флорівським монастирями. Учасникам обіцяють ексклюзивні маршрути, зокрема спуск у старовинний монастирський льох, підйом на закриту дзвіницю та розповіді про київських масонів і українське бароко.
Також мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня міста вручив державні нагороди, звання та подяки видатним киянам. Серед тих, хто отримав звання "Почесний громадянин міста Києва", - головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко, науковці, митці, медики та освітяни. Загалом нагороди отримали 40 мешканців столиці, а ще 12 освітянам вручили подяки міського голови.