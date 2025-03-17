Коли Чистий четвер у 2025 році: точна дата й походження традицій

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Коли буде Чистий четвер у 2025 році

Світлому Христовому Воскресінню (Великодню) завжди передує Страсний тиждень, позначений багатьма віруваннями та ритуалами (зосередженими на згадуванні подій з життя Ісуса Христа).

У цей період Церква закликає християн віддати час молитві, покаянню та посту - щоб підготуватися до святкування Воскресіння.

За традицією Страсний тиждень (або ж Страсна седмиця) розпочинається у Великий понеділок і завершується у Велику суботу. При цьому Великий четвер - знаний у народі також як Чистий або Страсний четвер.

Саме з цього дня церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Ісуса Христа (четвер - перший із трьох днів, які у християнстві можуть називати також "Велике тридення").

У 2025 році Страсний тиждень починається у понеділок, 14 квітня. Тож Великий або Чистий четвер припадає на 17 квітня.

Великий четвер у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Походження традицій Великого четверга

У Чистий четвер Свята Церква згадує важливу подію - Тайну вечерю, під час якої Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя (Євхаристії).

"Тайна вечеря не означає, що вона була якоюсь прихованою чи секретною. Її таємничість полягає в тому, що під час неї звершується для нас свята Таїна, стається незбагненне - хліб стає Тілом, а вино стає Кров'ю Христовою", - пояснили у Православній Церкві України.

Уточнюється, що причастивши апостолів, Господь заповідав завжди звершувати це Таїнство (тож звершується воно нині та звершуватиметься до кінця віку).

Великий четвер - спомин ще однієї важливої події. Йдеться про те, що Спаситель омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад любові й смирення.

"Господь, омивши ноги апостолам, показав нам, що, з одного боку, ми повинні дозволити Богу любити себе і прийняти Його любов, а з іншого - чинити так, як Він, з любові до інших", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що Ісус Христос "власним прикладом показав, що в Царстві Божому панує не земна слава чи звання, а любов і покірність".

"Тож з давніх часів в цей день було заведено прибиратися у храмах на згадку про приготування у Сіонській горниці до Тайної вечері, приготування двома Його учениками пасхальної вечері та про спомин обмивання ніг апостолам", - розповіли вірянам у прес-службі ПЦУ.

Отже, звідси походить і народна традиція прибирати у домівках та випікати паски у Великий четвер (через що в народі його ще називають Чистим).

"Проте Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги… скільки очищення нашого серця, душі. Цей день спонукає нас зрозуміти готовність йти за Христом, любити ближніх, служити їм, бути смиренними", - наголосили у Церкві.

Вірянам пояснили, що твердження про те, що у Чистий четвер потрібно обов'язково вмитися до сходу сонця, щоби "змити з себе гріхи та неприємності" - ніщо інше, як звичайне марновірство.

"Умивання водою в будь-який час доби ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів... Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає. Умивання - це важлива для особистої гігієни процедура, але її зовсім недостатньо, аби очистити душу. Лише Таїнство Покаяння, Сповідь і Святе Причастя дає нам таку можливість", - підсумували у ПЦУ.