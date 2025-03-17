Когда Чистый четверг в 2025 году: точная дата и происхождение традиций

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Когда будет Чистый четверг в 2025 году

Светлому Христовому Воскресению (Пасхе) всегда предшествует Страстная неделя, обозначенная многими верованиями и ритуалами (сосредоточенными на упоминании событий из жизни Иисуса Христа).

В этот период Церковь призывает христиан отдать время молитве, покаянию и посту - чтобы подготовиться к празднованию Воскресения.

По традиции Страстная неделя (или Страстная седмица) начинается в Великий понедельник и завершается в Великую субботу. При этом Великий четверг - известный в народе также как Чистый или Страстной четверг.

Именно с этого дня церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа (четверг - первый из трех дней, которые в христианстве могут называть также "Великое триденствие").

В 2025 году Страстная неделя начинается в понедельник, 14 апреля. Поэтому Великий или Чистый четверг приходится на 17 апреля.

Великий четверг в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Происхождение традиций Великого четверга

В Чистый четверг Святая Церковь вспоминает важное событие - Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия (Евхаристии).

"Тайная вечеря не означает, что она была какой-то скрытой или секретной. Ее таинственность заключается в том, что во время нее совершается для нас святая Тайна, происходит непостижимое - хлеб становится Телом, а вино становится Кровью Христовой", - объяснили в Православной Церкви Украины.

Уточняется, что причастив апостолов, Господь завещал всегда совершать это Таинство (поэтому совершается оно сейчас и будет совершаться до скончания века).

Великий четверг - воспоминание еще одного важного события. Речь о том, что Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример любви и смирения.

"Господь, омыв ноги апостолам, показал нам, что, с одной стороны, мы должны позволить Богу любить себя и принять Его любовь, а с другой - поступать так, как Он, из любви к другим", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что Иисус Христос "собственным примером показал, что в Царстве Божьем царит не земная слава или звание, а любовь и покорность".

"Поэтому с давних времен в этот день было принято убираться в храмах в память о приготовлении в Сионской горнице к Тайной вечере, приготовлении двумя Его учениками пасхальной вечери и о воспоминании омовения ног апостолам", - рассказали верующим в пресс-службе ПЦУ.

Следовательно, отсюда происходит и народная традиция убирать в домах и выпекать куличи в Великий четверг (из-за чего в народе его еще называют Чистым).

"Однако Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола... сколько очищения нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными", - отметили в Церкви.

Верующим объяснили, что утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" - ничто иное, как обычное суеверие.

"Умывание водой в любое время суток никаким образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов... Никакого церковного предписания для совершения такого действа нет. Умывание - это важная для личной гигиены процедура, но ее совсем недостаточно, чтобы очистить душу. Только Таинство Покаяния, Исповедь и Святое Причастие дает нам такую возможность", - подытожили в ПЦУ.