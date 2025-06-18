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Когда время говорить о браке и что делать, если партнер не хочет свадьбы

Среда 18 июня 2025 20:31
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Когда время говорить о браке и что делать, если партнер не хочет свадьбы Как поговорить с партнером о браке и что делать, если "он не готов" (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Идея брака может стать камнем преткновения даже в счастливой паре. Один мечтает о свадьбе, другой избегает любого разговора. Когда уместно начинать эту важную тему? И что делать, если партнер прямо говорит: "Я не готов"?

Как поговорить с партнером о браке и как реагировать, если он (или она) не готов узаконить ваши отношения, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему тема брака настолько чувствительна

Брак до сих пор ассоциируется с серьезностью, окончательностью и "точкой невозврата". Для многих это важный символ доверия и обязательств, для других - страх потерять свободу или повторить родительские ошибки.

"Так когда свадьба?" - этот вопрос успевает испортить многие отношения, особенно если его задают друзья, родители или... сами партнеры друг другу", - говорит эксперт.

  • Женщины чаще инициируют тему свадьбы, потому что чувствуют давление биологических часов, общества или хотят определенности.
  • Мужчины могут избегать этого разговора, не из-за отсутствия любви, а из-за других приоритетов: финансов, карьеры, страха ответственности.

Но при этом, по словам Виталия Курсика, в современном мире все больше мужчин готовы говорить о браке, а вот их партнерши - не всегда.

Когда стоит начинать разговоры о браке

Специалист советует не затягивать и озвучивать свои ценности в первые полгода:

  • Если для вас брак важен принципиально, не стоит молчать, надеясь, что все "как-то сложится".
  • Но и давить в стиле "нам надо поговорить" после третьего свидания - тоже не лучшая идея.
  • Оптимальный момент - когда отношения стали стабильными, появилась эмоциональная безопасность, и вы уже проговариваете совместное будущее.

"Тогда, когда для вас эта тема стала важной. Не в момент первого поцелуя, конечно. Но и не тогда, когда вы уже пятый год живете вместе, имеете общий кредит и собаку, а он/она до сих пор говорит: "Зачем ставить отношения под давление?" Брак - это не только свадебная фотосессия и торт. Это совместные намерения. И хорошо было бы понимать, играете ли вы с партнером в эту игру вместе", - объясняет Виталий Курсик.

Он также рекомендует, как говорить с партнером и чего в таком разговоре все же стоит избегать.

"Если вам это важно - говорите прямо. Не намеками, не через "шутки", не с участием подружек. А словами: "Для меня важно знать, что мы оба видим совместное будущее - с официальным статусом. Как ты к этому относишься?"

Как реагировать, если партнер "не готов"

Если вы подняли тему, а в ответ можете услышать что-то вроде:

  • "Я не верю в штампы"
  • "Мне и так хорошо"
  • "Давай не торопить события"

Эксперт говорит, что такие ответы - это не сигнал к панике, а скорее к размышлениям и анализу. Можно задать уточняющие вопросы, чтобы понять, куда вы движетесь вдвоем и движетесь ли вообще.

Не стоит давить, потому что ультиматумы чаще приводят к разрыву, а не к свадьбе.

Можно наблюдать за поведением партнера - включает ли он вас в свои планы на ближайший год-два, поддерживает ли в сложных ситуациях?

"Если партнер говорит "я не готов" - это не приговор. Но это сигнал, что ваши цели могут не совпадать. И здесь важно не уговаривать, не давить, не играть в "может, передумает" - а честно ответить себе на вопрос: готова ли я/он жить в отношениях, которые идут не туда, куда я хочу? Потому что хуже всего - это потерять годы, думая, что "еще немного - и все изменится", - подчеркивает Виталий Курсик.

Как не совершить ошибку

Запомните, что вы имеете полное право:

  • Хотеть семью и определенности
  • Не соглашаться ждать вечно
  • Отказаться от отношений, которые движутся не в том направлении, которое нужно вам

"Если партнер четко говорит "никогда", то у вас есть выбор - согласиться и терпеть и надеяться, что человек изменит решение или попробовать наладить свою жизнь без этого человека. Это не эгоизм, а забота о себе. Любовь - это не всегда брак. Но брак - это всегда договоренность двоих. Не иллюзии. Не надежды. А обоюдное "да", - резюмирует Виталий Курсик.

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