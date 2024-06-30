Коли будуть вимикати світло українцям 1 липня: відповідь "Укренерго"
У понеділок, 1 липня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти впродовж всієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго" в Telegram.
Як пояснили в енергокомпанії, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, - зростання енергоспоживання через спеку в Україні.
"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є - споживайте, будь ласка, ощадливо", - наголосили в "Укренерго".
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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