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Коли будуть вимикати світло українцям 1 липня: відповідь "Укренерго"

Україна, Неділя 30 червня 2024 18:44
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Коли будуть вимикати світло українцям 1 липня: відповідь "Укренерго" Фото: коли будуть вимикати світло 1 липня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 1 липня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти впродовж всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго" в Telegram.

Як пояснили в енергокомпанії, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, - зростання енергоспоживання через спеку в Україні.

"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є - споживайте, будь ласка, ощадливо", - наголосили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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Відключеня світла Графік відключення світла Укренерго
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