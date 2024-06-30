Коли будуть вимикати світло українцям 1 липня: відповідь "Укренерго"

Фото: коли будуть вимикати світло 1 липня (Getty Images)

У понеділок, 1 липня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти впродовж всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго" в Telegram.

Як пояснили в енергокомпанії, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, - зростання енергоспоживання через спеку в Україні. "Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є - споживайте, будь ласка, ощадливо", - наголосили в "Укренерго".