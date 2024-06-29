"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno

Відключення світла в Україні взимку можуть бути по 12 годин. Це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка в інтерв’ю Delo.ua.

Він зазначив, що реальні пронози на зиму потрібно робити наприкінці серпня. Для цього спочатку необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть ймовірне споживання та генерація.

Як пояснив Коваленко, наразі частина енергоблоків АЕС ремонті. Але восени вони запрацюють, а, отже, виробіток електроенергії буде більшим. Також йдуть ремонтні роботи на ГЕС та ТЕС.

Гендиректор Yasno припустив, що генерація до осені збільшиться, якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Але при цьому взимку споживання електроенергії найбільше.

"Мій базовий прогноз - в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз - 12 годин без світла", - сказав Коваленко.

За його словами, ситуація можу бути гіршою, якщо не відновлять зруйновані потужності та не буде домовленості про імпорт. Але також ситуацію може і покращиться, якщо відновлять все заплановане і температура буде сприятлива.