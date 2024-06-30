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Когда будут выключать свет украинцам 1 июля: ответ "Укрэнерго"

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 18:44
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Когда будут выключать свет украинцам 1 июля: ответ "Укрэнерго" Фото: когда будут выключать свет 1 июля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 1 июля, в Украине графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго" в Telegram.

Как объяснили в энергокомпании, причина, почему ограничения будут действовать все сутки, - рост энергопотребления из-за жары в Украине.

"Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Когда свет есть - потребляйте, пожалуйста, бережливо", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы по продолжительности отключений света зимой.

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Отключения света График отключения света Укрэнерго
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