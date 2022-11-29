Коли будуть давати світло по 5-6 годин на день: що кажуть в ДТЕК

За його словами, зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день, але "ситуація набагато краща, ніж 2-3 дні тому".

"Тому ми рухаємося з "Укренерго" для того, щоб якнайшвидше перейти до планових відключень, а не жити в аварійних відключеннях, в яких ми зараз перебуваємо, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться і, дійсно, ми вийдемо на 5-6 годин, про які говорить прем'єр-міністр (Деніс Шмигаль - ред.)", - зазначив Сахарук.

Зазначимо, що ДТЕК працює у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.