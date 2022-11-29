Коли будуть давати світло по 5-6 годин на день: що кажуть в ДТЕК
ДТЕК планує вмикати електропостачання своїм клієнтам на 5-6 годин на день вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
За його словами, зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день, але "ситуація набагато краща, ніж 2-3 дні тому".
"Тому ми рухаємося з "Укренерго" для того, щоб якнайшвидше перейти до планових відключень, а не жити в аварійних відключеннях, в яких ми зараз перебуваємо, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться і, дійсно, ми вийдемо на 5-6 годин, про які говорить прем'єр-міністр (Деніс Шмигаль - ред.)", - зазначив Сахарук.
Зазначимо, що ДТЕК працює у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що станом на 29 листопада ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в будинках по 5-6 годин на день.
Також ми писали, що ще вчора, 28 листопада, Сахарук розповідав про можливість давати світло у Києві по 2-3 години на день.
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