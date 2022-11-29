Когда будут давать свет по 5-6 часов в день: что говорят в ДТЭК

ДТЭК планирует включать электроснабжение своим клиентам на 5-6 часов в день уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас клиентам ДТЭК могут включать свет на период чуть менее 5-6 часов в день, но "ситуация намного лучше, чем 2-3 дня назад".

"Поэтому мы движемся с "Укрэнерго" для того, чтобы как можно быстрее перейти к плановым отключениям, а не жить в аварийных отключениях, в которых мы сейчас находимся, и увеличить количество часов в сутки. Я думаю, что в ближайшее время это у нас произойдет и, действительно, мы выйдем на 5-6 часов, о которых говорит премьер-министр (Денис Шмыгаль - ред.)", - отметил Сахарук.

Отметим, что ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.