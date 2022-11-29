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Когда будут давать свет по 5-6 часов в день: что говорят в ДТЭК

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 19:24
Когда будут давать свет по 5-6 часов в день: что говорят в ДТЭК Фото: в ДТЭК рассказали, когда будут давать свет по 5-6 часов в день (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ДТЭК планирует включать электроснабжение своим клиентам на 5-6 часов в день уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас клиентам ДТЭК могут включать свет на период чуть менее 5-6 часов в день, но "ситуация намного лучше, чем 2-3 дня назад".

"Поэтому мы движемся с "Укрэнерго" для того, чтобы как можно быстрее перейти к плановым отключениям, а не жить в аварийных отключениях, в которых мы сейчас находимся, и увеличить количество часов в сутки. Я думаю, что в ближайшее время это у нас произойдет и, действительно, мы выйдем на 5-6 часов, о которых говорит премьер-министр (Денис Шмыгаль - ред.)", - отметил Сахарук.

Отметим, что ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что по состоянию на 29 ноября ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Также мы писали, что еще вчера, 28 ноября, Сахарук рассказывал о возможности давать свет в Киеве по 2-3 часа в день.

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