Коли буде закон про демобілізацію: що кажуть у Раді

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, військове керівництво не закріплює мобілізованих через юридичну колізію на складних ділянках фронту. Водночас просто демобілізація - це "обвал окремих ділянок українського фронту в спротиві Російській Федерації".

При обговоренні нового закону про мобілізації точилися дискусії про встановлення точних термінів служби. Були розмови про можливість демобілізації через 12, 24 та 36 місяців. Втім, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров наполягли не вказувати точні терміни у тексті закону про мобілізацію.

Це пояснювали великими ризиками. Командування наголошувало, що не можна демобілізувати військових, коли російські війська тиснуть на фронті. У результаті у законі прописали зобов'язання підготувати законопроект із чіткими термінами демобілізації.

Розробити законопроект повинні Міністерство оборони і Генштаб. Очікувалося, що документ буде до кінця 2024 року. Але, за словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки Федора Веніславського, тема досі не зрушила з місця.

"Жодних пропозицій від Кабміну та Міністерства оборони, яким Верховна Рада доручила внести на розгляд парламенту відповідний проект, жодних законопроектів не було внесено. Але з урахуванням ситуації, за якої кількість збройних сил РФ та окупаційних військ збільшується, я думаю, навряд чи варто чекати, що питання звільнення з військової служби вирішуватиметься найближчим часом", - зазначив нардеп.

Демобілізація до 25 років

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект 11379-д, згідно з яким українців до 25 років зі статусом "обмежено придатних" за станом здоров'я, звільнили від мобілізації.

Законопроект пропонував звільнити у запас українців віком до 25 років, які раніше стояли на обліку як "непридатний" у мирний час та "обмежено придатний" у воєнний час. Проте до другого читання цю норму прибрали.

За словами Веніславського, демобілізація "обмежено придатних" молодше 25 років розглядатиметься окремо.

"Щодо тих, хто був призваний, механізму звільнення, немає. Ми чекаємо на пропозиції від Міністерства оборони та Кабінету міністрів", - розповів він РБК-Україна.