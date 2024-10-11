Когда будет закон о демобилизации: что говорят в Раде

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, военное руководство не закрепляет мобилизованных из-за юридической коллизии на сложных участках фронта. В то же время просто демобилизация - это "обрушение отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

При обсуждении нового закона о мобилизации шли дискуссии об установлении точных сроков службы. Были разговоры о возможности демобилизации через 12, 24 и 36 месяцев. Впрочем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров настояли на том, чтобы не указывать точные сроки в тексте закона о мобилизации.

Это объясняли большими рисками. Командование отмечало, что нельзя демобилизовать военных, когда российские войска давят на фронте. В результате в законе было прописано обязательство подготовить законопроект с четкими сроками демобилизации.

Разработать законопроект должны Министерство обороны и Генштаб. Ожидалось, что документ будет до конца 2024 года. Но, по словам члена парламентского комитета по национальной безопасности Федора Вениславского, тема до сих пор не сдвинулась с места.

"Никаких предложений от Кабмина и Министерства обороны, которым Верховная Рада поручила внести на рассмотрение парламента соответствующий проект, никаких законопроектов не было внесено. Но с учетом ситуации, при которой количество вооруженных сил РФ и оккупационных войск увеличивается, я думаю, вряд ли стоит ждать, что вопрос увольнения с военной службы будет решаться в ближайшее время", - отметил нардеп.

Демобилизация до 25 лет

Недавно Верховная Рада приняла законопроект 11379-д, согласно которому украинцев до 25 лет со статусом "ограниченно пригодных" по состоянию здоровья освободили от мобилизации.

Законопроект предлагал освободить в запас украинцев в возрасте до 25 лет, которые ранее стояли на учете как "непригодный" в мирное время и "ограниченно пригодные" в военное время. Однако ко второму чтению эту норму убрали.

По словам Вениславского, демобилизация "ограниченно пригодных" младше 25 лет будет рассматриваться отдельно.

"О тех, кто был призван, механизма увольнения нет. Мы ждем предложения от Министерства обороны и Кабинета министров", - рассказал он РБК-Украина.