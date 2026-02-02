ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 21:31
UA EN RU
Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях Фото: якими будуть графіки відключення світла 3 лютого (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Завтра, 3 лютого, українцям світло вимикатимуть за погодинними графіками. А для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.

РБК-Україна зібрало, якими будуть графіки для населення по областях України.

"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили в "Укренерго".

Однак ситуація в енергосистемі може змінюватися впродовж дня, тому графіки по областях також можуть змінюватися.

Київ та Київщина

У Києві після чергових аварійних відключень світла знову повернули тимчасові графіки. Перевірити, який графік для вашого будинку, можна на сайті ДТЕК.

На Київщині 3 лютого будуть діяти стабілізаційні графіки відключень.

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях
Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині завтра також будуть діяти стабілізаційні графіки відключень.

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях
Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Чернівецька область

За даними "Чернівціобленерго", графік на 3 лютого буде таким:

  • Група 1: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Група 2: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Група 3: 03:30 - 05:00; 09:00 - 10:30; 15:00 - 16:30; з 21:00

  • Група 4: 02:30 - 04:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Група 5: 02:30 - 05:30; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Група 6: 00:30 - 02:30; 05:30 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Група 7: 00:30 - 03:00; 06:30 - 08:30; 13:00 - 14:30; 19:00 - 20:30

  • Група 8: 00:30 - 02:00; 04:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; з 22:30

  • Група 9: 00:30 - 02:00; 06:30 - 08:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; з 22:30

  • Група 10: 00:30 - 02:30; 06:00 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Група 11: 02:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; з 22:30

  • Група 12: 00:00 - 02:00; 06:30 - 08:00; 11:00 - 12:30; 17:00 - 18:30; з 22:30

Закарпатська область

"Закарпаттяобленерго" опублікувало такі графіки відключення для Закарпатської області:

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Черкаська область

За даними "Черкасиобленерго", світла у мешканців Черкаської області не буде у такі години:

  • Група 1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
  • Група 1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30
  • Група 2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00
  • Група 2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00
  • Група 3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00
  • Група 3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00
  • Група 4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30
  • Група 4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00
  • Група 5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
  • Група 5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00
  • Група 6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00
  • Група 6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Миколаївська область

У Миколаївській області, за даними "Миколаївобленерго", завтра світло будуть вимикати так:

  • Група 1.1 – 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 00:00;
  • Група 1.2 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 14:00; 18:00 - 00:00;
  • Група 2.1 – 00:00 - 04:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00;
  • Група 2.2 – 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
  • Група 3.1 – 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;
  • Група 3.2 – 04:00 - 10:00; 12:00 - 16:00; 20:00 - 00:00;
  • Група 4.1 – 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • Група 4.2 – 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • Група 5.1 – 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
  • Група 5.2 – 00:00 - 02:00; 06:00 - 10:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
  • Група 6.1 – 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
  • Група 6.2 – 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00.

Харківська область

Як повідомили в "Харківобленерго", світло на Харківщині завтра будуть вимикати так:

  • Група 1.1: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Група 1.2: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Група 2.1: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Група 2.2: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Група 3.1: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Група 3.2: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Група 4.1: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Група 4.2: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Група 5.1: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Група 5.2: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Група 6.1: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Група 6.2: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Івано-Франківська область

На Прикарпатті завтра графіки відключення світла, за даними обленерго, будуть такими:

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Запорізька область

Як повідомили в "Запоріжжяобленерго", завтра світло на Запоріжжі будуть вимикати так:

  • Група 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • Група 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • Група 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • Група 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • Група 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • Група 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • Група 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Полтавська область

На Полтавщині, як повідомили в обленерго, будуть вимикати світло:

  • з 00:00 по 07:00 в обсязі 4 черг.
  • з 07:00 по 22:00 в обсязі 4.5 черг.
  • з 22:00 по 23:59 в обсязі 4 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Сумська область

У Сумській області, за даними обленерго, відключення світла будуть такими:

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Львівська область

Як повідомляє обленерго, на Львівщині завтра будуть такі графіки відключення світла:

Коли не буде світла 3 лютого: графіки відключень по областях

Решта областей України

Щодо низки інших регіонів - ознайомитися з графіками можна на сайтах обленерго, або в Telegram:

Нагадаємо, за заявами Кремля, до 1 лютого між Україною та РФ діяло так зване "енергетичне перемир'я". Чи продовжує воно діяти, розповів 2 лютого президент Володимир Зеленський.

