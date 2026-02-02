ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 21:31
Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям Фото: какими будут графики отключения света 3 февраля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Завтра, 3 февраля, украинцам свет будут выключать по почасовым графикам. А для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

РБК-Украина собрало, какими будут графики для населения по областям Украины.

"Причина введения ограничительных мер - последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - пояснили в "Укрэнерго".

Однако ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому графики по областям также могут меняться.

Киев и Киевская область

В Киеве после очередных аварийных отключений света снова вернули временные графики. Проверить, какой график для вашего дома, можно на сайте ДТЭК.

На Киевщине 3 февраля будут действовать стабилизационные графики отключений.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине завтра также будут действовать стабилизационные графики отключений.

Черновицкая область

По данным "Черновцыоблэнерго", график на 3 февраля будет таким:

  • Группа 1: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Группа 2: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Группа 3: 03:30 - 05:00; 09:00 - 10:30; 15:00 - 16:30; с 21:00

  • Группа 4: 02:30 - 04:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Группа 5: 02:30 - 05:30; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

  • Группа 6: 00:30 - 02:30; 05:30 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Группа 7: 00:30 - 03:00; 06:30 - 08:30; 13:00 - 14:30; 19:00 - 20:30

  • Группа 8: 00:30 - 02:00; 04:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

  • Группа 9: 00:30 - 02:00; 06:30 - 08:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

  • Группа 10: 00:30 - 02:30; 06:00 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

  • Группа 11: 02:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

  • Группа 12: 00:00 - 02:00; 06:30 - 08:00; 11:00 - 12:30; 17:00 - 18:30; с 22:30

Закарпатская область

"Закарпатьеоблэнерго" опубликовало такие графики отключения для Закарпатской области:

Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

Черкасская область

По данным "Черкассыоблэнерго", света у жителей Черкасской области не будет в такие часы:

  • Группа 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • Группа 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30
  • Группа 2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00
  • Группа 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00
  • Группа 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
  • Группа 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00
  • Группа 4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30
  • Группа 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00
  • Группа 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Группа 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00
  • Группа 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00
  • Группа 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Николаевская область

В Николаевской области, по данным "Николаевоблэнерго", завтра свет будут выключать так:

  • Группа 1.1 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 00:00;
  • Группа 1.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 14:00; 18:00 - 00:00;
  • Группа 2.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00;
  • Группа 2.2 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
  • Группа 3.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;
  • Группа 3.2 - 04:00 - 10:00; 12:00 - 16:00; 20:00 - 00:00;
  • Группа 4.1 - 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • Группа 4.2 - 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • Группа 5.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
  • Группа 5.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 10:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
  • Группа 6.1 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
  • Группа 6.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00.

Харьковская область

Как сообщили в "Харьковоблэнерго", свет на Харьковщине завтра будут выключать так:

  • Группа 1.1: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Группа 1.2: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Группа 2.1: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Группа 2.2: 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • Группа 3.1: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Группа 3.2: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Группа 4.1: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Группа 4.2: 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • Группа 5.1: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Группа 5.2: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Группа 6.1: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • Группа 6.2: 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье завтра графики отключения света, по данным облэнерго, будут такими:

Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

Запорожская область

Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", завтра свет на Запорожье будут выключать так:

  • Группа 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • Группа 2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • Группа 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • Группа 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • Группа 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Группа 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • Группа 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Полтавская область

На Полтавщине, как сообщили в облэнерго, будут выключать свет:

  • с 00:00 по 07:00 в объеме 4 очередей.
  • с 07:00 по 22:00 в объеме 4.5 очередей.
  • с 22:00 по 23:59 в объеме 4 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Сумская область

В Сумской области, по данным облэнерго, отключения света будут такими:

Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

Львовская область

Как сообщает облэнерго, на Львовщине завтра будут такие графики отключения света:

Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

Остальные области Украины

С графиками в других регионах Украины можно ознакомиться на ресурсах местных облэнерго:

Напомним, по заявлениям Кремля, до 1 февраля между Украиной и РФ действовало так называемое "энергетическое перемирие". Продолжает ли оно действовать, рассказал 2 февраля президент Владимир Зеленский.

