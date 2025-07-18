Коли бій Усика: час початку та трансляція реваншу з Дюбуа

В Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та британським претендентом Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме історичний статус "абсолюта" у хевівейті.
РБК-Україна розповідає детально, де і коли дивитися головну подію цього літа.
Реванш Усик - Дюбуа 2 пройде в суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Орієнтовний час початку головного бою, з виходом боксерів на ринг, запланований на 23:30 за київським часом. Варто враховувати, що точний час може дещо змінюватися залежно від тривалості попередніх поєдинків в андеркарді.
Важливо пам'ятати, що на стадіоні "Вемблі" діє строге правило щодо так званої "комендантської години" (curfew) до 23:00 за місцевим часом (що відповідає 01:00 ночі 20 липня за Києвом).
Це означає, що поєдинок, разом з оголошенням переможця, має завершитися до цього часу. Організатори завжди намагаються дотримуватися цього дедлайну.
Ексклюзивним транслятором реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа в Україні є медіасервіс MEGOGO.
Поєдинок буде доступний для перегляду за передплатою. Знайти його можна буде у розділі "Спорт" на MEGOGO, у підрозділі "Єдиноборства", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.
Початок трансляції студії та андеркарду на MEGOGO заплановано на 19:15.
Зазначимо, що безплатних трансляцій бою на загальнонаціональних телеканалах не передбачено.
Бій також транслюватиметься на DAZN як Pay-Per-View (PPV) подія. Це означає, що, окрім стандартної місячної підписки на DAZN (якщо ви її маєте), вам потрібно буде придбати доступ до самого бою окремо.
Ціна PPV може відрізнятися залежно від вашого регіону. Якщо ви захочете подивитися бій в Україні, то доведеться викласти приблизно 19,99 доларів (834 грн).
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Перший бій між Усиком та Дюбуа, що відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Однак поєдинок супроводжувався скандалом через удар Дюбуа нижче пояса, який спричинив паузу в бою та викликав значні дискусії. Саме ця контроверсійна ситуація й стала каталізатором для проведення реваншу.
Зазначимо, що на передматчевому фінальному зважуванні Усик показав рекордну вагу в карʼєрі.
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