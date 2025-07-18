Когда бой Усика: время начала и трансляция реванша с Дюбуа

В Лондоне состоится долгожданный реванш между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британским претендентом Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять исторический статус "абсолюта" в хевивейте.
РБК-Украина рассказывает подробно, где и когда смотреть главное событие этого лета.
Реванш Усик - Дюбуа 2 пройдет в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ориентировочное время начала главного боя, с выходом боксеров на ринг, запланировано на 23:30 по киевскому времени. Стоит учитывать, что точное время может несколько меняться в зависимости от продолжительности предыдущих поединков в андеркарде.
Важно помнить, что на стадионе "Уэмбли" действует строгое правило относительно так называемого "комендантского часа" (curfew) до 23:00 по местному времени (что соответствует 01:00 ночи 20 июля по Киеву).
Это означает, что поединок, вместе с объявлением победителя, должен завершиться до этого времени. Организаторы всегда стараются придерживаться этого дедлайна.
Эксклюзивным транслятором реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в Украине является медиасервис MEGOGO.
Поединок будет доступен для просмотра по подписке. Найти его можно будет в разделе "Спорт" на MEGOGO, в подразделе "Единоборства", на канале "MEGOGO Гонг", а также на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Начало трансляции студии и андеркарда на MEGOGO запланировано на 19:15.
Отметим, что бесплатных трансляций боя на общенациональных телеканалах не предусмотрено.
Бой также будет транслироваться на DAZN как Pay-Per-View (PPV) событие. Это означает, что, кроме стандартной месячной подписки на DAZN (если вы ее имеете), вам нужно будет приобрести доступ к самому бою отдельно.
Цена PPV может отличаться в зависимости от вашего региона. Если вы захотите посмотреть бой в Украине, то придется выложить примерно 19,99 долларов (834 грн).
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В реванше Усик - Дюбуа на кону будут стоять все четыре главных чемпионских пояса в супертяжелом весе: WBA (Super), WBO, WBC и IBF.
Победитель этого боя официально получит статус абсолютного чемпиона мира в самом престижном дивизионе.
Первый бой между Усиком и Дюбуа, состоявшийся в августе 2023 года во Вроцлаве, завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
Однако поединок сопровождался скандалом из-за удара Дюбуа ниже пояса, который вызвал паузу в бою и вызвал значительные дискуссии. Именно эта контроверсионная ситуация и стала катализатором для проведения реванша.
Отметим, что на предматчевом финальном взвешивании Усик показал рекордный вес в карьере.
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