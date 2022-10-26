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Коли Apple повністю перейде на зарядний порт USB-C: відповідь директора з маркетингу

Фото: коли Apple повністю перейде на зарядний порт USB-C (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple готова перевести iPhone на тип заряджувального пристрою з портом USB-C вже з наступного 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Увесь цей час компанія використовувала свій оригінальний порт Lightning.

Починаючи з 2024 року в ЄС набирає чинності вимога щодо уніфікації усіх зарядних пристроїв, через що компанії потрібно буде підлаштуватися під нові закони, аби й надалі поставляти гаджети до європейських країн.

За словами директора з маркетингу Apple Грега Джосвіака, переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством ЄС, водночас він не уточнював терміни.

Джосвіак відзначив, що протягом десяти років між Apple і ЄС точилися суперечки щодо уніфікації зарядних портів. Директор з маркетингу переконаний, що якби компанія ще роки тому погодилась перейти на Micro-USB, світ так би й не побачив Lightning таа USB-C.

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