Когда Apple полностью перейдет на зарядный порт USB-C: ответ директора по маркетингу

Всё это время компания использовала свой оригинальный порт Lightning.

Начиная с 2024 года в ЕС вступает в силу требование касаемо унификации всех зарядных устройств, поэтому компании нужно будет подстроиться под новые законы, чтобы и дальше поставлять гаджеты в европейские страны.

По словам директора по маркетингу Apple Грега Джосвиака, перевод устройства на более распространенную зарядку состоится согласно законодательству ЕС, в то же время он не уточнял сроки.

Джосвиак отметил, что в течение десяти лет между Apple и ЕС шли споры по поводу унификации зарядных портов. Директор по маркетингу убежден, что если бы компания еще годы назад согласилась перейти на Micro-USB, мир так бы и не увидел Lightning и USB-C.