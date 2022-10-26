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Когда Apple полностью перейдет на зарядный порт USB-C: ответ директора по маркетингу

Фото: когда Apple полностью перейдет на зарядный порт USB-C (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Apple готова перевести iPhone на тип зарядного устройства с портом USB-C уже со следующего 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Всё это время компания использовала свой оригинальный порт Lightning.

Начиная с 2024 года в ЕС вступает в силу требование касаемо унификации всех зарядных устройств, поэтому компании нужно будет подстроиться под новые законы, чтобы и дальше поставлять гаджеты в европейские страны.

По словам директора по маркетингу Apple Грега Джосвиака, перевод устройства на более распространенную зарядку состоится согласно законодательству ЕС, в то же время он не уточнял сроки.

Джосвиак отметил, что в течение десяти лет между Apple и ЕС шли споры по поводу унификации зарядных портов. Директор по маркетингу убежден, что если бы компания еще годы назад согласилась перейти на Micro-USB, мир так бы и не увидел Lightning и USB-C.

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