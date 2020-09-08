Колесникова не собиралась покидать Беларусь, - Координационный совет

членом президиума совета оппозиции в Беларуси Ольгой Ковальковой, которая уехала в Польшу.

"Мария сказала, что ни в коем случае не согласится покинуть страну, если с ней такое случится (что и с Ковальковой, - ред.)", - заявил он.

В Координационном совете заявили, что до сих пор не известно местонахождение Марии Колесниковой, Антона Раднянкова и Ивана Кравцова.

Напомним, Пограничный комитет страны сообщил, что Колесникова, Раднянков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка". Телеканал Беларусь-1 сообщил, что Колесникова была задержана на границе.

Напомним, оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Отметим, родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже.