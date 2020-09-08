Колеснікова не збиралася залишати Білорусь, - Координаційна рада

членом президії ради опозиції в Білорусі Ольгою Ковальковою, яка виїхала в Польщу.

"Марія сказала, що ні в якому разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться (що і з Ковальковою, - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Раднянков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Телеканал Білорусь-1 повідомив, що Колеснікова була затримана на кордоні.

Нагадаємо, опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Зазначимо, родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення.