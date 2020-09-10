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Колесникова подала заявление в СК из-за похищения и угроз

Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет по факту похищения и угроз. Заявление передала ее адвокат.

Об этом сообщает TUT.BY.

В заявлении указали, что Колесниковой надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет", - говорится в заявлении.

В документе также вказано, что после того, как она порвала свой паспорт, ее посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

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