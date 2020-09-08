Колеснікова перетнула кордон Білорусі з Україною

Фото: Марія Колеснікова (facebook.com/maria kalesnikava)

Білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков перетнули кордон з Україною. Вчора повідомили про зникнення Колеснікової.

Про це розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, передає TUT.BY.

"8 вересня, на початку п'ятого ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і відбули в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.

Опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав представників влади Білорусі негайно відпустити Колеснікову, а сама Світлана Тіхановська назвала цей інцидент спробою залякування і терором. Вона також додала, що чим більше влада залякує опонентів, тим більше людей буде виходити на вулиці.

Зазначимо, було опубліковано відео можливого викрадення Колеснікової.