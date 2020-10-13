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Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в изоляторе КГБ

Автор: Роман Тверденко

Член Координационного комитета Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко. Президент Беларуси общался с политзаключенными в изоляторе КГБ.

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Об этом сообщает Tut.by.

Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко рассказал, что в пятницу в СИЗО к оппозиционерке приезжали мужчины, которые предлагали ей отправиться на встречу с президентом. Но она отказалась от нее, поскольку не была уверена в безопасности поездки.

"Она сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", — рассказал Пыльченко.

В субботу Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности (КГБ). Встреча продолжалась более четырех часов.

На встрече с Лукашенко присутствовали члены координационного совета оппозиции и объединенного штаба, а также бывший кандидат в президенты, в частности, Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Илья Салей.

Позже стало известно, что после визита Лукашенко в СИЗО на свободу вышли двое оппозиционеров.

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