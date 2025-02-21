Колекторам заборонять вимагати борги у ветеранів: уряд подав законопроєкт

Як зазначається в пояснювальній записці, зараз закон "Про споживче кредитування" передбачає певні заходи захисту для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які проходять службу.

Зокрема, встановлений обов’язок кредитодавців та колекторських компаній не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який повідомив про свою належність до вищезазначеної захищеної категорії.

Однак цей перелік не містить такої категорії, як ветерани війни, і потребує розширення, шляхом включення до захищених категорій ветеранів війни, надавши їм додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань.

Зміни "дозволять ветеранам війни уникати небажаних контактів із боку кредитодавців і колекторів, що сприятиме зниженню ризику психоемоційних переживань і напруги, пов’язаної з фінансовими зобов’язаннями".

Це стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні, зазначають в уряді.