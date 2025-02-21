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Колекторам заборонять вимагати борги у ветеранів: уряд подав законопроєкт

Фото: Колекторам заборонять телефонувати ветеранам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Колекторам буде заборонено взаємодіяти з ветеранами війни та членами їх сімей. Така норма вже діє щодо військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13033, поданий урядом до Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, зараз закон "Про споживче кредитування" передбачає певні заходи захисту для військовослужбовців Збройних сил України та інших  військових формувань, які проходять службу.

Зокрема, встановлений обов’язок кредитодавців та колекторських компаній не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який повідомив про свою належність до вищезазначеної захищеної категорії.

Однак цей перелік не містить такої категорії, як ветерани війни, і потребує розширення, шляхом включення до захищених категорій ветеранів війни, надавши їм додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань.

Зміни "дозволять ветеранам війни уникати небажаних контактів із боку кредитодавців і колекторів, що сприятиме зниженню ризику психоемоційних переживань і напруги, пов’язаної з фінансовими зобов’язаннями".

Це стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні, зазначають в уряді.

Нагадаємо, в липні 2022 року Верховна рада прийняла закон, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.

У 2021 році був ухвалений закон, який регулює діяльність колекторів. НБУ отримав повноваження здійснювати нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядає звернення громадян.

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