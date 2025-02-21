Коллекторам запретят требовать долги у ветеранов: Кабмин подал законопроект

Коллекторам будет запрещено взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13033, поданный правительством в Верховную Раду.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас закон "О потребительском кредитовании" предусматривает определенные меры защиты для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые проходят службу.
В частности, установлена обязанность кредитодателей и коллекторских компаний не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о своей принадлежности к вышеупомянутой защищенной категории.
Однако этот перечень не содержит такой категории, как ветераны войны, и требует расширения, путем включения в защищенные категории ветеранов войны, предоставив им дополнительную социальную защиту в сфере кредитных обязательств.
Изменения "позволят ветеранам войны избегать нежелательных контактов со стороны кредитодателей и коллекторов, что будет способствовать снижению риска психоэмоциональных переживаний и напряжения, связанного с финансовыми обязательствами".
Это станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны при возвращении к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении, отмечают в правительстве.
Напомним, в июле 2022 года Верховная рада приняла закон, который запрещает коллекторам взыскивать долги с бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.
В 2021 году был принят закон, который регулирует деятельность коллекторов. НБУ получил полномочия осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также рассматривает обращения граждан.