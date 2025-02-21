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Коллекторам запретят требовать долги у ветеранов: Кабмин подал законопроект

Фото: Коллекторам запретят звонить ветеранам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Коллекторам будет запрещено взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13033, поданный правительством в Верховную Раду.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас закон "О потребительском кредитовании" предусматривает определенные меры защиты для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые проходят службу.

В частности, установлена обязанность кредитодателей и коллекторских компаний не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о своей принадлежности к вышеупомянутой защищенной категории.

Однако этот перечень не содержит такой категории, как ветераны войны, и требует расширения, путем включения в защищенные категории ветеранов войны, предоставив им дополнительную социальную защиту в сфере кредитных обязательств.

Изменения "позволят ветеранам войны избегать нежелательных контактов со стороны кредитодателей и коллекторов, что будет способствовать снижению риска психоэмоциональных переживаний и напряжения, связанного с финансовыми обязательствами".

Это станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны при возвращении к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении, отмечают в правительстве.

 

Напомним, в июле 2022 года Верховная рада приняла закон, который запрещает коллекторам взыскивать долги с бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.

В 2021 году был принят закон, который регулирует деятельность коллекторов. НБУ получил полномочия осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также рассматривает обращения граждан.

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