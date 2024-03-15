Колективну оборону НАТО необхідно адаптувати швидше через загрози РФ, - Міноборони Литви

Литва обговорювала можливість розміщення засобів ППО в регіоні з Німеччиною, Швецією, Нідерландами, Італією, а також із Грецією, але конкретних домовленостей поки не досягла.

На думку Анушаускаса, Росія продовжує зміцнювати свої можливості проти Заходу і становитиме довгострокову загрозу для НАТО.

"Тому вкрай важливо, щоб адаптація колективної оборони НАТО, яка зараз триває, була здійснена якомога швидше", - заявив він.

Ймовірність війни РФ і НАТО

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на війні проти України.

Новий президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом НАТО.