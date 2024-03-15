Коллективную оборону НАТО необходимо адаптировать быстрее из-за угроз РФ, - Минобороны Литвы

Литва обсуждала возможность размещения средств ПВО в регионе с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией, а также с Грецией, но конкретных договоренностей пока не достигла.

По мнению Анушаускаса, Россия продолжает укреплять свои возможности против Запада и будет представлять долгосрочную угрозу для НАТО.

"Поэтому крайне важно, чтобы адаптация коллективной обороны НАТО, которая сейчас продолжается, была осуществлена как можно скорее", - заявил он.

Вероятность войны РФ и НАТО

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, ведь Москва сосредоточилась на войне против Украины.

Новый президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, ныне являющуюся членом НАТО.