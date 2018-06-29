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Кольченко написал заявление о встрече с Денисовой

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 12:50
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Также Кольченко просит о встрече с украинским консулом

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно удерживаемый в Российской Федерации, написал заявление о встрече с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в записанном адвокатами Уральской правозащитной группы со слов украинца письме, которая опубликовала в Facebook правозащитник Татьяна Щур.

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - говорится в письме.

 

Фото: письмо (facebook.com/Татьяна_Щур)

Кроме того, Кольченко сообщил, что в его личном деле есть паспорт гражданина России на его имя. Вместе с тем, Кольченко отметил, что отказывался расписываться в получении паспорта, поскольку считает себя гражданином Украины.

"Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - добавил он.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что каждое кормление Кольченко снимают на видеокамеру.

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Теги публикации: Российская Федерация, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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