Кольченко написав заяву про зустрічі з Денисовою

Також Кольченко просить про зустріч з українським консулом

Український політв'язень Олександр Кольченко, який незаконно утримується в Російській Федерації, написав заяву про зустрічі з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денисовою. Про це йдеться в записаному адвокатами Уральської правозахисної групи зі слів українця листі, який опублікувала в Facebook правозахисник Тетяна Щур.

"Під час зустрічі з адвокатом мною написані заяви на ім'я начальника ВК-6 про зустрічі з консулом України в Єкатеринбурзі і уповноваженим з прав людини Денисовою, які будуть передані мною через адміністрацію начальнику колонії", - йдеться в листі.

Фото: лист (facebook.com/Татьяна_Щур)

Крім того, Кольченко повідомив, що в його особовій справі є паспорт громадянина Росії на його ім'я. Разом з тим, Кольченко зазначив, що відмовлявся розписуватися в отриманні паспорта, оскільки вважає себе громадянином України.

"Персонал медчастини перевіряє у мене після кожного прийому їжі тиск, температуру, пульс, проводять зважування. Моя сьогоднішня вага 63 кг. Відчуваю себе нормально", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кожне годування Кольченка знімають на відеокамеру.