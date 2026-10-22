"Колапсу немає": у ДПСУ пояснили, що відбувається на кордоні та звідки беруться черги

Яка зараз ситуація на кордоні

- 21 жовтня в мережі активно поширювали фото й відео черг з автобусів та автомобілів на кордоні. Яка ситуація зараз? Чи є черги на пунктах пропуску?

- У певні години на кордоні можуть виникати черги. Водночас публікація кадрів, зроблених днем раніше, не відображає актуальної ситуації. Так само черги на одному напрямку не означають, що вони є на інших пунктах пропуску.

Станом на зараз черг для легкових автомобілів немає. Пункти пропуску з українського та польського боків працюють і забезпечують максимально можливу швидкість оформлення.

Кілька днів тому ввечері на більшості напрямків на кордоні з Польщею було від 70 до 100 автомобілів. Згодом черги зникли після оформлення громадян, які створили наплив на пункти пропуску.

Наразі на пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець" і "Рава-Руська" є черги приблизно з 20-30 автомобілів. На решті пунктів пропуску черг немає.

Водночас у повідомленнях про час очікування та кількість транспорту не завжди уточнюють, про яку саме категорію йдеться. Через це люди можуть сприймати ситуацію так, ніби "на кордоні величезні черги", а "очікування триває 20-40 годин".

Що відбувається з автобусами та вантажівками

Для автобусів і вантажівок, які виїжджають з України, діє система електронної черги. Вона визначає день і час прибуття до кордону, тому фізичної присутності цих категорій транспорту у вигляді черги немає, бо система інформує на який день і час водіям необхідно прибути до кордону.

Виняток - окремі напрямки, де для автобусів на кількох напрямках єЧерга не є слотованою. Зокрема, це пункт пропуску "Краківець". Там можуть утворюватися фізичні черги, але реєстрація в єЧерзі залишається обов’язковою. Наразі на виїзд з України через цей пункт очікують близько 12 автобусів.

На суміжній території Польщі та інших країн аналогічного сервісу єЧерги немає, тому там можуть бути фізичні черги.

Чи є 2000 вантажівок на кордоні та чи доводиться чекати тиждень?

Речник ДПСУ також прокоментував поширену в мережі інформацію про близько 2000 вантажівок, які очікують по 6-7 днів. Вона стосується пункту пропуску "Ягодин" і саме вантажного транспорту. Ці дані відкриті та відображаються в системі єЧерга.

Водночас сама система покликана впорядкувати перетин кордону й уникнути фізичних черг. За словами Демченка, кількість зареєстрованих вантажівок була значною і раніше, зокрема в періоди без повітряних тривог на заході України. Тому називати ситуацію "колапсом" він вважає недоречним.

Повітряні тривоги справді можуть збільшувати час перетину кордону, адже під час них пропускні операції зупиняють. Прикордонники та інші служби вживають заходів, щоб не допустити жертв: людей розосереджують за межами пунктів пропуску. Однак, за словами речника ДПСУ, ці зупинки не призвели до кардинальної зміни ситуації на кордоні.

Чи сповільнилася єЧерга та робота Волинської митниці

- 21 жовтня також поширювалася інформація про сповільнення руху в єЧерзі та роботи Волинської митниці. Чи підтверджуєте ви це? Чи відновилася робота у звичайному режимі?

- За роботу самої системи єЧерга відповідає її адміністратор - Міністерство розвитку громад та територій України.

Водночас рух вантажного транспорту та оформлення на кордоні справді можуть сповільнюватися через повітряні тривоги, під час яких пропускні операції зупиняють. Після цього система коригує інформацію щодо прибуття вантажівок до кордону.

За словами Демченка, кількість вантажівок, зареєстрованих у єЧерзі, дещо збільшилася, однак це збільшення не є суттєвим порівняно з попередніми періодами.

Про можливий спільний контроль на території Польщі та Молдови

- Польща заявила про готовність погодитися на спільний з Україною прикордонний контроль на польській території, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Молдова також розглядає таку можливість. Чи відомо, на якому етапі перебувають ці плани?

- Наскільки мені відомо, Міністерство розвитку громад та територій України вже повідомляло про роботу із суміжними країнами щодо можливості проведення спільних пропускних операцій на території однієї з держав. Мета - забезпечити безпеку.

На якому етапі перебуває ця робота та коли такі зміни можуть запровадити, наразі невідомо. Для цього потрібні домовленості між країнами та їхніми урядами.