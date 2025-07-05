Колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів через загрозу дронів (відео)

У російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.
У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.
Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салону. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.
Не краща ситуація і в пітерському аеропорту "Пулково". Там скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Ба більше, аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. У зв'язку з цим один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", - назад повернувся до Москви.
Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.
Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ.
Нагадаємо, що цієї ночі низка регіонів Росії теж була під загрозою атаки дронів. Щонайменше у Воронезькій і Саратовській областях, а також у Чуваській республіці росіяни скаржилися на вибухи.
Уранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області. Зокрема, на ньому базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ.
Унаслідок атаки було уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і, ймовірно, інші літаки.
Також стало відомо, що Сили оборони України атакували підприємство в Чуваській республіці. Йдеться про об'єкт АТ "ВНДІР-Прогрес", який виробляє антенні решітки для дронів “Шахед”, ракет "Іскандер" та іншого високоточного озброєння.
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