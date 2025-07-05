Коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов из-за угрозы дронов (видео)

Как пишет Baza, наиболее тяжелая ситуация в подмосковном аэропорту Шереметьево. Там было задержано более 170 рейсов, и почти 50 отменено.

В результате этого возникло столпотворение. Пассажиры, которые пребывают, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Люди вынуждены сидеть и лежать на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.

Кроме того, пассажиров с прибывших самолетов не выпускают из салона. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.

Не лучше ситуация и в питерском аэропорту "Пулково". Там отменены более 30 рейсов, еще около 100 задержаны. Более того, аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево" - обратно вернулся в Москву.

Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, которые летели на столицу РФ.