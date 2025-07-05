Колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів через загрозу дронів (відео)

У російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Baza, найважча ситуація в підмосковному аеропорту Шереметьєво. Там було затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано.

У результаті цього виникло стовпотворіння. Пасажири, які перебувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Люди змушені сидіти та лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає вже навіть у кафе та бізнес-залах.

Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салону. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.

Не краща ситуація і в пітерському аеропорту "Пулково". Там скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Ба більше, аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. У зв'язку з цим один із літаків, який зміг вилетіти з "Шереметьєво", - назад повернувся до Москви.

Також затримки і скасування рейсів зафіксовано і в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

Зі свого боку мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито збиті безпілотники, які летіли на столицю РФ.